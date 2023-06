Schützenvereine: Siegen hat wieder eine Stadtkaiserin

Siegen. Mit dem 72. Schuss holt sie sich in der Hengsbach den Titel: Maika Eckart von den Sportschützen Achenbach ist Siegens neue Stadtkaiserin.

Mit Maika Eckart von den Sportschützen Achenbach hat der Stadtverband Siegener Schützenvereine von 1967 wieder eine Stadtkaiserin. Organisation und Ausrichtung des Stadtkaiserschießens oblagen diesmal dem Schützenverein Hengsbach & Almer.

Teilnehmen am Stadtkaiserschießen dürfen jeweils die Königinnen, Könige, Kaiserinnen und Kaiser der 13 Schützenvereine in Siegen. Drei Vereine konnten diesmal jedoch nicht dabei sein, so dass Andre Hähner, Vorsitzender des Stadtverbands, 20 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Schießanlage in der Hengsbach begrüßte. Jens Kamieth, Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Siegen, gab den Eröffnungsschuss auf den von Eberhard Hähner gebauten Vogel ab. Der noch amtierende Stadtkaiser Horst-Willi Kiel folgte mit dem zweiten Schuss.

Siegen: Maika Eckart sichert sich mit dem 72. Schuss die Stadtkaiser(innen)würde

Schon mit dem 7. Schuss holte sich Markus Meiswinkel vom Schützenverein Weidenau die Krone. Das Zepter fiel beim 21. Schuss durch Renato Scarpin vom Schützenverein Eiserfeld. Der Apfel ging mit dem 41. Schuss in den nördlichsten Schützenverein in Siegen, zu Gabi Dilling von den Schützenfreunden Setzen. Maika Eckart holte sich schließlich mit dem 72. Schuss die Stadtkaiserwürde.

