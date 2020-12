Schule und Corona: Netphener Viertklässler sind CO₂-Polizei

Netphen Viel frische Luft: Eine Kita und zwei Schulen bekommen den Klimaschutzpreis der Stadt Netphen.

Mit dem Klimaschutzpreis zeichnet Westenergie jährlich Projekte aus, die sich für den Umwelt- und Klimaschutz einer Gemeinde oder Stadt stark machen und durch ihren Einsatz natürliche Umweltbedingungen erhalten, ungünstigen Bedingungen entgegenwirken oder zu einem effizienten Einsatz von Energie beitragen. Der Klimaschutzpreis 2020 wurde in der Stadt Netphen an drei Projekte vergeben und das Preisgeld in Höhe von 2.500 € aufgeteilt.

Preisträger in diesem Jahr sind das evangelische Familienzentrum „Rabennest“, die Grundschule Netphen und das Gymnasium Netphen.

Entdeckungsreise in die Natur

Das evangelische Familienzentrum „Rabennest“ gestaltete mit allen 80 Kindern und den Erziehern und Erzieherinnen unter dem Titel „Wir l(i)eben Nachhaltigkeit“ eine zweiwöchige Wissens- und Entdeckungsreise rund um die Themen Natur und Umwelt. „Was ist Umwelt?“, „Warum ist Natur so wichtig für alle Menschen?“ und „Wer passt eigentlich auf die Natur auf?“ waren Fragen, die es gemeinsam zu erforschen galt.

Frischer Wind in der Grundschule

Die Grundschule Netphen hat mit den Schülerinnen und Schülern ein Belüftungskonzept unter dem Titel „Die CO₂-Polizei sorgt für frischen Wind“ erarbeitet. In der Klasse 4 soll ein Kohlenstoffdioxid (CO₂)-Messgerät in Form eines Ampelsystems installiert werden. Dabei informiert eine Digitalanzeige die Kinder über den aktuellen CO₂-Wert, Temperatur und Luftfeuchte in ihrem Klassenraum. Die „CO₂-Polizei“ überprüft den CO₂-Wert während des Unterrichts in regelmäßigen Abständen und veranlasst bei einer Überschreitung des Grenzwertes, dass die Fenster zum Lüften geöffnet werden.

Ruanda AG gegen Zigarettenkippen

Die Ruanda AG des Gymnasiums Netphen hat im Rahmen ihres Projektes „Auf Augenhöhe- nachhaltig voneinander handeln lernen“ neben dem Anti-Plastik-Projekt auch ein Anti-Rauchen-Projekt unter dem Titel „Thursdays for future“ auf die Beine gestellt. Die Schülerinnen und Schüler sammeln Zigaretten-Kippen in ihrer Schulumgebung und in der Stadt Netphen ein, fordern Raucher dazu auf, ihre Zigaretten ordnungsgemäß zu entsorgen und sorgen damit für eine saubere Schul- und Stadtlandschaft. Zudem macht das Projekt auf die Schäden aufmerksam, die durch Zigaretten für die Umwelt entstehen.

