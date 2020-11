Schwarzarbeit: Zoll überprüft Abfallfirmen in Siegen

Dortmund/Siegen. Der Zoll hat Abfall- und Recyclingunternehmen unter die Lupe genommen – und ist fündig geworden – auch in Siegen und Siegerland.

Rund 2200 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und des Hauptzollamtes Dortmund haben deutschlandweit Betriebe und Beschäftigte in der Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst überprüft – und sind auch im Siegerland fündig geworden.

Im Fokus standen Recyclingunternehmen, Entsorgungsfachbetriebe, Containerdienste, Altkleider- und Autoverwerter sowie Schrotthandelsunternehmen. Die Ermittler warfen insbesondere einen Blick auf die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, dem unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen und der illegalen Beschäftigung sowie auf das Thema Mindestlohn – branchenspezifisch liegt der Tariflohn bei mindestens 10,25 Euro.

Siegen: Verstoß gegen Mindestlohn

Im gesamten Bezirk des Hauptzollamts Dortmund , dessen Geschäftsbereich sich über den östlichen Teil des Ruhrgebietes , das westliche Sauerland bis hin zum Siegerland erstreckt, führten 94 Zollbeamtinnen und Zollbeamte 319 Personenbefragungen durch.

Bei den Kontrollen ergaben sich 24 Sachverhalte, die weitere Prüfungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit erfordern. Im Einzelnen ergaben sich unter anderem in 15 Fällen Anhaltspunkte für den Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohnes, davon zwei in Siegen . In sechs Fällen, einmal in Siegen , stellten die Beamten Anhaltspunkte für Beitragsvorenthaltung, also keine Anmeldung oder Beitragszahlung an die Sozialversicherungen, fest.

40 Strafverfahren eingeleitet

Die Zöllnerinnen und Zöllner haben insgesamt rund 6800 Personen nach ihren Arbeitsverhältnissen befragt und in fast 500 Unternehmen Geschäftsunterlagen geprüft. Bereits vor Ort leiteten die Beamtinnen und Beamten 40 Strafverfahren ein, insbesondere wegen der Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen und illegalem Aufenthalt.

Ferner wurden zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen Mindestlohn und Arbeitsbedingungen sowie fehlender Aufzeichnungen/Unterlagen eingeleitet. Insgesamt sind in 985 Fällen weitere Sachverhaltsaufklärungen durch die FKS erforderlich, da sich dort Hinweise auf Unregelmäßigkeiten zeigen.

Die Prüfungen dauern noch an.

