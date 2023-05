Die Feuerwehr war am Freitagabend auf einem Teil des Firmengeländes von Thyssen Krupp Hoesch in Ferndorf im Einsatz.

Einsatzkräfte Schwarze Rauchwolke sorgte für Feuerwehreinsatz in Kreuztal

Ferndorf. Über einem Teil des Firmengeländes von Thyssen Krupp Hoesch in Ferndorf hing am Freitagabend eine Rauchwolke. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Eine schwarze, große Rauchwolke hing am Freitagabend über einem Teil des Firmengeländes von Thyssen Krupp Hoesch in Ferndorf. Es rückten unter anderem Feuerwehreinsatzkräfte aus Ferndorf, Kreuztal, Kredenbach und Dahlbruch an.

Schnell wurde klar, dass die schwarze Rauchwolke über der Produktionsstätte der Bandbeschichtung stand. Durch mehrere Trupps erfolgte die Suche nach einem Feuer. Auch über zwei Drehleitern aus Kreuztal und Dahlbruch wurde das Flachdach in Augenschein genommen. Doch auch dort konnte kein Schadensfeuer gefunden werden, genauso wie im Inneren der Werkshalle.

Noch während des Einsatzes stellte sich dann die Ursache für die schwarze Rauchwolke heraus: Drei Stromaggregate, die zeitgleich angeschaltet worden waren, hatten offenbar die dunkle Wolke verursacht. Anschließend konnte der Einsatz nach und nach zurückgefahren werden.

