Schwere Karambolage in Siegen: Zwei Autos stark demoliert

Siegen. Drei Personen schwer verletzt, enorme Sachschäden: Audi-Fahrer verliert bergab Richtung Schleifmühlchen die Kontrolle, der Aufprall ist heftig.

Drei Verletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße am Samstagabend, 1. Oktober. Es kam zu erheblichen Sachschäden, die Frankfurter Straße im Bereich Kreisel Schleifmühlchen musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 26-jährige Fahrer eines Audi die Frankfurter Straße gegen 22.30 Uhr von der Pfeffermühle kommend bergab gefahren und aufgrund noch nicht geklärter Ursache – möglicherweise nasse Fahrbahn – in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, der Wagen fuhr in den Grünstreifen, zurück auf die Straße und gegen ein Verkehrsschild. Zudem prallte er in die Beifahrerseite eines VW Passat, in dem ein 22-jähriger Fahrer sowie sein 27-jähriger Beifahrer saßen.

Anwohner hören am Abend den lauten Knall des schweren Unfalls in Siegen

Der Passat blieb quer auf der Gegenfahrbahn stehen, während der Audi noch mehrere Meter weiter fuhr und schließlich kurz nach der Einmündung in die Weilburger Straße von einem Ampelmast gestoppt wurde. Anwohner der nahen Weilburger Straße hörten den lauten Knall und sahen vor Ort neben den schwer beschädigten Fahrzeugen zahlreiche Trümmer auf der Straße. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten auch einen weiteren geparkten Wagen.

Aufgrund von Zeugenaussagen und den erheblichen Beschädigungen des Audi zufolge konnte die Polizei auch einen Überschlag des Fahrzeugs nicht ausschließen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe – der Tank des Audi war aufgerissen – war auch die Feuerwehr alarmiert worden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst, der alle drei Insassen in Krankenhäuser fuhr, die Feuerwehrkräfte der Hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache Siegen und der Einheit Siegen-Hain. Die Frankfurter Straße war für mehrere Stunden auf dem Kreisverkehr Schleifmühlchen in Richtung Lindenberg gesperrt.

Auch der Passat wird bei dem Unfall schwer beschädigt. Foto: Jürgen Schade

