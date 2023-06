Schwerer Unfall: Achsen bei Kollision einfach herausgerissen

Niederholzklau. In einer Rechtskurve gerät eine Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Anschließend muss eine 52-Jährige ins Krankenhaus.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend, 22. Juni, auf der Niederholzklauer Straße in Niederholzklau gekommen.

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer, der mit seinem Skoda von Langenholdinghausen in Fahrtrichtung Oberholzklau unterwegs war, geriet in der Ortsmitte in einer Rechtskurve aufgrund nach links auf die Gegenfahrbahn. Sein Wagen kollidierte mit dem entgegenkommenden Nissan einer 52 Jahre alten Frau.

Auto kommt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die gesamte Fahrseite des Nissans zerstört, ebenso die Hinterachse weggerissen. Der Pkw schleuderte einige Meter weiter, drehte sich um 180 Grad und kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung in einem Grünstreifen zum Stillstand.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 13.000 Euro. Foto: Jürgen Schade

An dem Fahrzeug des Unfallverursachers wurde die Front beschädigt sowie die Vorderachse herausgerissen. Die 52-jährige musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 13.000 Euro.

