Unfall Schwerer Unfall an Autobahn-Auffahrt Freudenberg

Freudenberg. Drei Fahrzeuge wurden bei einem Unfall auf der Wilhelmshöhe in Freudenberg beschädigt. Eine Autofahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall an der Autobahnanschlussstelle Freudenberg auf der Wilhelmshöhe ist am Mittwochmorgen hoher Sachschaden entstanden.

Ein Pkw-Fahrer aus Richtung Lindenberg wollte nach links auf die A 45 in Richtung Siegen abbiegen, als ihm ein Fahrzeug aus Richtung Freudenberg entgegenkam. Es kam zum Aufprall. Der entgegenkommenden Pkw prallte in die Beifahrerseite des abbiegenden Fahrzeugs, das wiederum gegen einen Mercedes geschleudert wurde, der von der Autobahn kam und nach links in Richtung Wilhelmshöhe weiterfahren wollte.

Bei dem Unfall wurde eine Pkw-Fahrerin verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

