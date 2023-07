Schwerer Unfall: Audi rauscht unter stehenden Sattelzug

Netphen. Ein Laster bleibt verkehrsbedingt stehen. Das bemerkt die Fahrerin eines Audi zu spät. Die Folgen sind überaus schmerzhaft.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau und 15.000 Euro Sachschaden ist es am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der Kronprinzenstraße (B 62) in Netphen gekommen.

Der 34-jährige Fahrer eines 40-Tonnen Sattelzuges hatte kurz vor einem Baumarkt verkehrsbedingt anhalten müssen, weil ein Pkw-Fahrer vor ihm seine Fahrt verlangsamt hatte und nach rechts in eine Einfahrt abbiegen wollte. Das Stoppen des Lkw hatte eine 32-jährige Audi-Fahrerin zu spät bemerkt.

Kronprinzenstraße Richtung Dreisbe gesperrt

Das Auto geriet unter den Auflieger. Die Frau zog sich Verletzungen zu und kam per Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus. Wegen Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei am Kreisel in Netphen die B 62 in Richtung Dreis-Tiefenbach.

