Schwerer Unfall auf A 45: Fahrer verliert in Regen Kontrolle

Freudenberg. Bei Freudenberg rutscht auf der A 45 ein BMW in die Leitplanken. Der Fahrer wird schwer verletzt. Es bildet sich ein kilometerlanger Stau.

In strömendem Regen geriet am Freitag, 25, August, der Fahrer eines BMW auf der A 45 in Höhe des Parkplatzes „Lindenberg“ in Fahrtrichtung Frankfurt mit seinem Wagen ins Schleudern und verunglückte schwer.

Rettungskräfte wurden von einem automatischen Notrufsystem des verunglückten Fahrzeugs alarmiert, dem E-Call.

Verletzter in Siegener Klinik eingeliefert

Der Wagen war auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern geraten und rutschte in die Schutzplanke auf der rechten Seite. Das Auto kam stark demoliert auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der Fahrer des BMW wurde bei dem Unfall verletzt, so die Autobahnpolizei vor Ort. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Mann, der im Anschluss in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert wurde.

Während des Einsatzes staute sich der verkehr auf mehreren Kilometern Länge.

