Schwerer Unfall auf A 45: Opel blockiert Verkehr komplett

Wilnsdorf. Ausgerechnet in einer Baustelle kracht ein Kombi in die Mittelleitplanke. Für einige Zeit geht auf der A 45 bei Siegen wenig bis gar nichts.

Erneut hat ein Unfall in einer Baustelle auf der A 45 einen Verletzten gefordert. Am Sonntagabend, 30. Juli, war ein Autofahrer mit seinem Wagen in Richtung Dortmund unterwegs, als er in einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wilnsdorf und Siegen-Süd die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Opel schleuderte in die Mittelschutzplanke und blieb quer zur Fahrtrichtung stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert.

Der Opel bleibt schwer beschädigt liegen. Foto: Jürgen Schade

Die Feuerwehr Wilden rückte aus und sicherte die Unfallstelle ab. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Verkehr Richtung Dortmund fließt nach Verletztenversorgung wieder

Nach der Erstversorgung des Verletzten wurde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Abschleppunternehmen wurde für die Bergung des Unfallautos hinzugezogen.

