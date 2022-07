Schwerer Unfall auf der A 45: Drei Menschen werden verletzt

Drei Menschen wurden bei einem Autounfall auf der Autobahn kurz vor Siegen schwer verletzt, das Auto kam erst an einer einarmigen Schilderbrücke zum Stillstand.

Siegen. In Siegen ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 45 gekommen: Drei Menschen wurden schwer verletzt, ein Hund starb.

Mit schweren Verletzungen mussten am Samstagabend kurz nach 18 Uhr drei Fahrzeuginsassen, darunter zwei Jugendliche, mit einem Rettungswagen nach einem schweren Verkehrsunfall in Siegener Krankenhäuser eingeliefert werden.

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Westerwald befand sich auf der Autobahn A 45 aus Richtung Freudenberg kommend in Fahrtrichtung Wilnsdorf. Rund 1000 Meter vor der Ausfahrt Siegen/Netphen geriet der Pick-up-Fahrer mit seinem Ford Raptor nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Geländewagen rutschte hinter eine ein Meter hohe Doppelschutzplanke und raste rund 300 Meter durch den Grünstreifen an der Schutzplanke entlang. Dann krachte das Auto gegen einen 50 Zentimeter hohen Betonsockel mit einem Abfahrthinweisschild, das dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Auch der gesamten Unterboden des Fahrzeugs wurde aufgerissen. Der Pick-up kam erst an einer einarmigen Schilderbrücke zum Stillstand.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Büschergrund alarmiert, dessen Einsatzkräfte Bindemittel ausstreuten und den Brandschutz sicherstellten sowie die Fahrzeugbatterie abklemmten. Um an diese heranzukommen, mussten die Feuerwehrmänner schweres Gerät einsetzen und mit der Rettungsschere die total deformierte Motorhaube abschneiden.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf über 90.000 Euro, zumal auch die einarmige Schilderbrücke beschädigt wurde. Im Auto befand sich auch ein Hund (Australian Shepherd), der durch die Wucht des Aufpralles aus dem Auto geschleudert wurde. Er lief weg und wurde inzwischen tot aufgefunden.

