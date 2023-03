Schwerer Unfall: Auto kippt neben Tankstellen-Zapfsäule um

Niederdresselndorf. Bei einem Zusammenstoß in Burbach-Niederdresselndorf kommen die Fahrzeuge einer Tankstellen-Zapfsäule gefährlich nah.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Montagabend auf der Westerwaldstraße in Niederdresselndorf nahe dem Ortseingang. Feuerwehr, drei Rettungswagen, Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Polizei rückten aus.

Als die ersten Feuerwehrkräfte wenige Minuten nach der Alarmierung an der Unfallstelle eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Ein Ford stand demoliert am Fahrbahnrand, ein Nissan lag auf dem Tankstellengelände auf der Seite, nur wenige Zentimeter von der Benzinzapfsäule entfernt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 37-jährige Pkw-Fahrerin mit dem Nissan von Holzhausen gekommen und wollte am Ortseingang nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah sie den Ford einer 21-jährigen Pkw-Fahrerin, die mit ihrer 44-jährigen Beifahrerin von Oberdresselndorf in Fahrtrichtung Holzhausen unterwegs war. Der Ford prallte in die Beifahrerseite des entgegenkommenden Wagens. übersehen der mit voller Wucht in die Beifahrerseite krachte.

Drei Verletzte und 50.000 Euro Schaden

Alle drei Insassen in den beiden Fahrzeugen wurden verletzt, zwei davon schwer, jedoch mussten alle in Krankenhäuser eingeliefert werden. Bis zum Eintreffen der Rettungsmannschaften wurden alle Verletzten durch die Feuerwehr sowie dem Tankstellenpersonal mit Erster Hilfe versorgt. Damit die Rettungsmannschaften auch ungehindert arbeiten konnten, wurde die Westerwaldstraße für über eine Stunde voll gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 50.000 Euro.

