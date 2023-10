Schwerer Unfall: Auto von Frau (18) kracht auf stehenden Pkw

Rudersdorf. Ein Fahranfängerin ist bei einem Unfall in Wilnsdorf schwer verletzt worden – von den Airbags in ihrem Wagen.

Rettungswagen, Notarzt, Polizei und Feuerwehr wurden am späten Donnerstagabend, 26. Oktober, zu einem Verkehrsunfall auf die Dillenburger Straße (L 722) nach Rudersdorf gerufen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Eine 18-jährige Fahranfängerin war mit ihrem VW auf der Dillenburger Straße in Fahrtrichtung Gernsdorf unterwegs, als ihr Wagen mit großer Wucht auf einen am Fahrbahnrand geparkten Renault prallte. Der Aufprall war derart heftig, dass der Renault auf einen vor ihm stehenden Citroën geschoben wurde. Die Airbags verletzten die Frau schwer, sie wurde vor Ort von einem Notarzt medizinisch versorgt, dann in ein Krankenhaus gebracht.

Wilnsdorf: Beifahrer im VW wird nicht verletzt

Der im VW sitzende Beifahrer wurde nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr Rudersdorf sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Fahrzeugverkehr. Der VW wurde schwer beschädigt, das rechte Vorderrad sowie die Achse wurden abgerissen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland