Neunkirchen-Salchendorf. Hoher Sachschaden und vier Verletzte, darunter zwei Minderjährige, sind die Bilanz eines Unfalls zwischen Neunkirchen-Salchendorf und Wilden.

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Neunkirchen-Salchendorf am Mittwochabend, 26. Juli verletzt worden. Laut Polizeiangaben war ein 39-Jähriger gegen 19.40 Uhr auf der Wildener Straße Richtung Neunkirchen unterwegs, wollte an der Kreuzung zum Familienbad links in die Jung-Stilling-Straße einbiegen. Beim Abbiegen übersah der Mann den entgegenkommenden Wagen eines 55-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Bei dem Unfall wurden die beiden Unfallbeteiligten sowie die 15- und 7-jährigen Kinder des 39-Jährigen verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, so die Beamten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wichtige Hilfe leistete ersten Angaben zufolge die sogenannte „E-Call“-Funktion eines der beteiligten Fahrzeuge: Beim Zusammenstoß wurde die automatische Notruf-Funktion aktiviert, die Kreisleitstelle konnte den Fahrer nicht erreichen und setzte die Rettungskette in Gang.

