Schwerer Unfall in Freudenberg: Hubschrauber im Einsatz

Bühl. In einer Kurve verliert ein junger Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Die Feuerwehr muss ihn aus seinem zerstörten Twingo befreien.

Schwere Verletzungen hat am Freitagnachmittag, 16. Juni, ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Unfall zwischen den Freudenberger Stadtteilen Alchen und Bühl davongetragen.

Der Mann war auf der K 6 in Richtung Alchen unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Renault Twingo verlor. Der Wagen rutschte in den Wald und kollidierte mit einem Baum. Das Unfallopfer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der kurze Zeit später eintreffenden Feuerwehr befreit werden.

K 6 zwischen Bühl und Alchen gesperrt

Der Notarzt, der per Hubschrauber an die Einsatzstelle gebracht worden war, versorgte den 20-jährigen medizinisch, bevor dieser in ein Krankenhaus transportiert werden konnte. Die K 6 war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt.

