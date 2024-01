Verkehr Schwerer Unfall in Netphen mit mehreren Verletzten

Netphen Zwischen Netphen und Deuz kommt es am Morgen zu einer heftigen Kollision, die mehrere Verletzte fordert. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Auf der L 729 zwischen Netphen und Deuz hat sich soeben ein schwerer Unfall ereignet. Laut ersten Informationen sind bei der Kollision, an der vier Autos und ein Lastwagen beteiligt waren, mehrere Menschen verletzt worden.

Die Verletzten werden in Siegener Krankenhäuser transportiert, unter anderem per Hubschrauber. Die L 729 ist derzeit voll gesperrt, vermutlich bis in den späten Nachmittag hinein, wie die Polizei mitteilt. Ein Unfallaufnahme-Team aus Köln soll den Hergang klären. Wir berichten weiter.

Das Trümmerfeld erstreckt sich über rund 100 Meter. Foto: Jürgen Schade

