In Siegen sind ein Lkw und ein Fußgänger zusammengestoßen. Der Fußgänger wurde schwer verletzt.

Verkehr Schwerer Unfall in Siegen: Lkw stößt mit Fußgänger zusammen

Kaan-Marienborn. Ein 58-Jähriger überquerte in Siegen eine Fahrbahn, als er von einem Lkw erfasst wurde. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 58-Jähriger ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Kaan-Marienborn schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei Siegen-Wittgenstein mit. Der Mann hatte zuvor einen Bus an der Eisenhüttenstraße verlassen und hinter dem Fahrzeug die Fahrbahn betreten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Zeitgleich befuhr ein 42-Jähriger mit seinem LKW die Eisenhüttenstraße in Richtung Siegen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 58-Jährige die Fahrbahn ohne die nötige Aufmerksamkeit. Es kam zum Zusammenstoß mit dem LKW. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland