In ein Wohnhaus prallt ein SUV in Siegen-Eiserfeld. Drei Menschen werden verletzt.

Unfall Schwerer Unfall in Siegen: SUV kracht in Wohnhaus hinein

Eiserfeld. Ob das Haus an der Freiengründer Straße in Eiserfeld bewohnt werden kann, ist offen. Auch die Unfallursache ist unklar – Alkohol war es nicht.

In ein Wohnhaus gefahren ist am Sonntagmittag ein SUV in Eiserfeld. Für die Feuerwehr Siegen und Eiserfeld, Notarzt, Leitenden Notarzt, Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, Rettungsdienst sowie Polizei bedeutete das einen Großeinsatz.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Giebelwand bei Aufprall teilweise herausgerissen

Den Einsatzkräften, die nach wenigen Minuten eintrafen, bot sich ein Trümmerfeld. Der SUV stand in einem Wohnhaus, dessen Giebelwand teilweise herausgerissen war. Ein zweiter Pkw stand total demoliert auf dem Gehweg. Nach Auskunft der Polizei war ein 21-jähriger Fahrer mit dem SUV von Eiserfeld in Fahrtrichtung Neunkirchen auf der Freiengründer Straße unterwegs. Mit im Fahrzeug befanden sich eine 19-jährige Frau auf dem Beifahrersitz und im Fond ein 23-jähriger Mann.

Aufgrund nicht angepasster und hoher Geschwindigkeit geriet der tonnenschwere Wagen kurz hinter dem Marktplatz nach rechts von der Fahrbahn ab. Der SUV schleuderte quer über die Straße auf die Gegenfahrbahn, prallte frontal in einen am Fahrbahnrand geparkten Opel, der um 180 Grad herumgeschleudert wurde, und fuhr mit voller Wucht in das Wohnhaus hinein, wo der Wagen zum Stillstand kam.

Statiker untersucht Haus, Bewohner evakuiert

Die vier Bewohner im Haus wurden von der Feuerwehr evakuiert, während sich das Rettungspersonal sowie Notarzt um die drei Verletzten kümmerten. Die Feuerwehr sperrte die Freiengründer Straße für mehrere Stunden komplett ab. Erst nachdem ein Statiker das Haus untersucht hatte, konnte der Wagen dort herausgezogen werden. Die Polizei machte bei allen drei Insassen Alkoholtests, die jedoch keinen Promillewert anzeigten. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich erst in einigen Tagen bewerten. Offen ist, ob das Haus derzeit bewohnbar ist.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland