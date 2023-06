Schwerer Unfall: Paketauto rammt Kleinwagen – Paar verletzt

Grissenbach. Ein Transporter kollidiert mit einem Mitsubishi. Die Feuerwehr muss den 60-jährigen Fahrer und seine Frau aus dem Wrack des Japaners befreien.

Wegen eines schweren Unfalls war am Freitag, 9. Juni, die Siegtalstraße (L 719) in Grissenbach voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 40-jährige Paketdienstfahrerin mit ihrem Fiat von Deuz kommend unterwegs. Kurz vor der Esso-Tankstelle geriet sie mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Das Auto kollidierte mit dem Mitsubishi eines 60-jährigen, der gemeinsam mit seiner Ehefrau in Richtung Deuz fuhr.

40-jährige Paketdienstfahrerin wird leicht verletzt

Der Transporter schleuderte in die Fahrerseite und schob den Kleinwagen auf den Gehweg, wo er mit dem Heck gegen eine Straßenlaterne rutschte. Die Feuerwehr befreite die schwer verletzten Insassen aus dem Kleinwagen, Rettungspersonal versorgte sie medizinisch. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die 40-jährige Paketdienstfahrerin trug leichte Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Auch der Pakettransporter ist erheblich beschädigt. Foto: Jürgen Schade

