Schwerer Unfall: Sprinter-Fahrer aus Autowrack befreit

Neunkirchen-Salchendorf Ein Transporter gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem VW. Zwei Verkehrsteilnehmer werden schwer verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Wildener Straße in Neunkirchen-Salchendorf sind am Freitag, 8. Dezember, eine 63-Jährige und ein 33-Jähriger nach ersten Angaben der Polizei schwer verletzt worden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wie die Beamten vor Ort angaben, war der 33-Jährige mit einem Mercedes Sprinter von Wilden in Richtung Neunkirchen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen auf Höhe der Arbachstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal in die Fahrerseite eines VW.

Wildener Straße für mehr als eine Stunde gesperrt

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sich das linke Vorderrad des Mercedes löste und sich in der linken Front des VW einklemmte. Die Feuerwehr musste den Sprinter-Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Zudem stellten die Einsatzkräfte vor Ort den Brandschutz her und sperrten die Fahrbahn ab. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Die Wildener Straße war für mehr als eine Stunde voll gesperrt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Auch der VW wird erheblich beschädigt. Foto: Kai Osthoff

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland