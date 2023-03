Schwerer Unfall: Zu schnell unterwegs – aus Kurve geflogen

Zwei Autofahrer werden bei dem Unfall in Niederschelderhütte verletzt. (Symbolbild)

Niederschelderhütte. Auf regennasser Fahrbahn kommt es in der Nacht zu einem heftigen Unfall. Zwei Menschen sind verletzt, zwei Autos erheblich beschädigt.

Zwei Autos sind in der Nacht auf Samstag, 18. März, frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Fahrer des einen Pkw gegen 1.15 Uhr in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Niederschelderhütte die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Auto geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte es mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren neben der Polizei zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die freiwillige Feuerwehr Niederschelderhütte.

