Siegen/Kreuztal. Maßarbeit mit tonnenschweren Teilen: Die Siegener Firma SKO Steiner baut eine dreiteilige Behelfsbrücke. Das Ziel ist nun Mecklenburg-Vorpommern.

Schon das Laden der dreiteiligen Stahl-Behelfsbrücke auf drei Schwertransportfahrzeuge war Maßarbeit. Ein 500-Tonnen-Schwerlastkran war in der Backeswiese in Buschhütten notwendig, damit die schweren Teile nicht aufschaukeln kann. In der richtigen Position wurde sie auf dem Auflieger festgezurrt – und dann ging es in der Nacht zu Dienstag, 22. August, auf die Reise nach Mecklenburg-Vorpommern.

Gebaut hat die Brücke die Siegener Firma SKO Steiner in der Oberen Leimbach. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochwertige industrielle Schweißtechniken. Vor zweieinhalb Jahren habe man die Anfrage für die Behelfsbrücke erhalten, im Herbst 2022 dann den Auftrag, so Geschäftsführer Dipl-Ing. Axel Mohren, „die Bauzeit bei uns im Werk betrug rund ein halbes Jahr“. Die Gesamtkosten bewegen sich demnach im siebenstelligen Bereich.

Die Bauteile sind 37,5 Meter lang, dazu kommt die Zugmaschine Foto: Jürgen Schade

In Siegen gebaute Schwerlast-Behelfsbrücke wiegt 170 Tonnen

In Kavelstorf bei Rostock soll eine Brücke neu gebaut werden und um das wortwörtlich zu überbrücken, wird die Behelfsbrücke benötigt. Zahn Jahre Liegedauer sind demnach vorgesehen. In Buschhütten wurden drei Segmente der Behelfsbrücke vormontiert. Insgesamt ist die Konstruktion 37,5 Meter lang und 7,5 Meter breit, die „Einzelteile“ messen nur jeweils zweieinhalb Meter in der Breite, erklärt der Geschäftsführer. Vor Ort an der Autobahn 19 werden diese dann zu der 170 Tonnen schweren Konstruktion zusammengesetzt. Auftraggeber ist die Autobahn Nordost, SKO Steiner übernimmt den Stahlbau für das Bauunternehmen Retro Bridge aus Hessen.

Von der Backeswiese aus fahren die drei Schwertransporte, begleitet von mehreren Absicherungsfahrzeugen, zur HTS/A 4 in Richtung Köln, dann über die A 1 bis Bremen und weiter Richtung Osten. Insgesamt zwei Nächte werden die drei Schwertransporte brauchen, bis sie ihr Ziel erreicht haben.

Zentimeter für Zentimeter wird der Schwertransport um Kurven gezirkelt. Foto: Jürgen Schade

