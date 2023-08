Schwertransporte: Kein Durchkommen aus dem Siegerland

Siegen. Harburg-Freudenberger Maschinenbau bekommt keine Genehmigung für Fahrt zum Hamburger Hafen. IHK fordert Entbürokratisierung.

Bein Ausbau der erneuerbaren Energien nehmen Großraum- und Schwertransporte eine zentrale Rolle ein. „Damit der dafür notwendige tägliche Neubau von sechs Windenergieanlagen gelingen kann, sind alleine in diesem Wirtschaftsbereich jährlich rund 60.000 Großraum- und Schwertransporte (GST) notwendig“, heißt es in einem Positionspapier, das eine Verbändeinitiative an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck übergeben hat.

Beispiel: Freudenberg-Hamburg

Die Rahmenbedingungen für Schwertransporte hätten sich in den vergangenen Jahren weiter verschlechtert, meint Burhan Demir, Verkehrsreferent der IHK Siegen. „Fehlende Routen, lange Genehmigungszeiten, hohe Kosten und eine quälende Bürokratielast stehen den strategischen Transformationszielen entgegen und gefährden sie sogar. Energiewende und Sicherung der Infrastruktur bedeuten, dass Rotorblätter, Kräne, Baumaschinen und Stahlbetonteile reibungslos zum Bestimmungsort transportiert werden können. Davon kann aktuell jedoch keine Rede sein.“

Die IHK nennt in ihrer Pressemitteilung ein Beispiel: die Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, ein Weltmarkführer, der am Standort Freudenberg derzeit 440 Mitarbeiter beschäftigt. Vor wenigen Wochen war der Hamburger Hafen für Schwertransporte des Unternehmens nicht erreichbar. „Die Behörden konnten uns keine Angaben zum aktuellen Stand der Genehmigungen machen, die unsere Spediteure vor fünf oder mehr Wochen beantragt hatten. Es gab einfach kein Durchkommen“, beschreibt Logistikexperte Jannik Bender die Situation. „Es wird uns auf Dauer kaum etwas anderes übrigbleiben, als die Route über die Westhäfen, etwa Rotterdam oder Antwerpen, zu nehmen.“

Bearbeitung dauert Wochen und Monate

Während der fortschreitende Verschleiß der Verkehrsinfrastruktur die Suche nach möglichen Transportrouten erschwere, würden Antrags- und Genehmigungsverfahren für GST immer langwieriger. Burhan Demir: „Die Bearbeitungszeiten bei den Behörden nehmen derzeit Wochen bis Monate in Anspruch.“ Für die verladende Wirtschaft und die Transportbranche sei der aktuelle Zustand längst nicht mehr hinnehmbar. „Je nach Personalausstattung ertrinken die Mitarbeiter in den Erlaubnis- und Genehmigungsbehörden in der Antragsflut für Schwertransporte. Deshalb braucht es eine durchschlagende Entbürokratisierung“, sagt IHK-Geschäftsführer Hans-Peter Langer, der für die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) in einer Arbeitsgruppe an konkreten Verbesserungen mitwirkt.

