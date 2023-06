Segelflieger muss unerwarteten Stopp auf Wiese einlegen

Helberhausen. Weil der Aufwind fehlt, ist der Flug eines Seglers schon nach kurzer Zeit beendet. Dem Mann wird unerwartete Hilfe zuteil.

Eine Außenlandung eines Segelflugzeugs vom Typ „Discus WT“ im Hilchenbacher Stadtteil Helberhausen hat am Freitag, 9. Juni, in für ein wenig Aufstehen gesorgt.

Denn für den Piloten Hainer Fernholz aus Drolshagen-Bühren war die geplante Tour von 534 Kilometern nach Würzburg jedoch schon nach etwas mehr als 25 Kilometern beendet. „Ich hatte einfach keinen guten thermischen Aufwind, mit dem ich an Höhe gewinnen konnte“, erklärte der 66-Jährige gegenüber dieser Zeitung. Über der Oberndorfer Höhe war für den Sauerländer nach dem Start in Finnentrop klar, dass die ungünstige Thermik ihn im Rahmen seiner vereinsaktiven Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug nicht wie geplant in der Nähe von Hahn landen ließ. Also wurde nahe des Hilchenbacher Stadtteils schon in einer Höhe von rund 500 Metern nach einer geeigneten Fläche für eine geplante Außenlandung Ausschau gehalten.

Pilot steuert zielsicher Wiese an

„Und die habe ich dann aus der Luft immer im Blick behalten und das Segelflugzeug am Ende auch sicher dort gelandet“, erklärte Hainer Fernholz. Für den erfahrenden Piloten war so eine Situation nicht das erste Mal und so wusste er genau, was er zu tun hatte. „Wir sprechen ja auch hier nicht von einer Notlandung. An der Maschine ist ja alles in Ordnung und mir ging es auch gut“, fügte er hinzu. Lediglich die Flugbedingungen waren nicht ideal. Also steuerte er die Wiese oberhalb des Fuß-, und Radweges zwischen Hadem und Helberhausen an und konnte so seine Maschine sicher zu Boden bringen. Vom gegenüberliegenden Wohngebiet in Helberhausen hatten Menschen die Landung wohl beobachtet.

Polizisten packen als Bremser mit an

Da sich nach der Landung am Boden aber nichts tat und die Klappe vom Cockpit geschlossen blieb, wurde die Polizei verständigt. Die kam vorbei, doch für die Beamten blieb es bei einem netten Gespräch mit dem Drolshagener Piloten. Während die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein zwar betonte, für die Polizei seien keine Maßnahmen erforderlich gewesen, erläuterte der Pilot vor Ort „Die beiden Beamten haben freundlicherweise als Bremser mit angepackt und das Segelflugzeug rund 70 Meter weiter runter auf die Wiese gezogen, wo mich mein Vereinskamerad abholen kann.“ Tatkräftige Unterstützung gab es außerdem von den Helberhäusern Tim und Marina Leers sowie von Torsten Judt. Für den zwölfjährigen Tim war das Erlebnis sicherlich ein Highlight zum Start ins Wochenende.

