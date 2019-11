Homepage: www.sekundarschule-netphen.de

Leitbild: Gemeinsam.Ankommen.



Personal und Stundenplan

Schulleiter/in: zurzeit nicht besetzt

Zahl der Schüler: 383

Zahl der Lehrer und Referendare: 41 Kolleginnen und Kollegen; 4 Schulleitungsmitglieder, 2 Sonderpädagogen, 6 Referendare

Zahl der Klassen in der Sek I: 17 Klassen

Individuelle Förderung: Diagnose in Klasse 5 in D/E/M, Förderband in der Klasse 5, LRS-Förderung, abschlussbezogene Differenzierungskurse ab Klasse 8, ab Klasse 6 Förderunterricht Kompakt+: individuell und zeitlich begrenzt, etc.

Unterrichtszeiten: 2x die Woche 7.45 Uhr – 12.50 Uhr, 3x die Woche 7.45 Uhr – 15.20 Uhr, Ganztagsschule, 60 Minutentakt

Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch

Differenzierungsbereich: Mathe, Englisch, Deutsch und Chemie

Schwerpunkte ab Klasse 5: Gemeinsam.Ankommen (G.A.): Projektorientiertes und jahrgangsübergreifendes Angebot. Dabei u.a.: Fußball, Garten AG, Survival,künstlerische Angebote, Big Band, Body Fit, Trickfilme, Schwimmen, etc.

Sportarten: Bewegungsstunde „Move“

Verpflegungsangebote: Mensa an langen Tagen, Schulkiosk



Was noch?

Schüleraustausch/Schulpartnerschaften/Klassenfahrten: Wetzlar, Skilehrfahrt, Barcelona und London/England, Abschlussfahrten in Klasse 10

Berufsvorbereitung: Betriebserkundungen, Langzeitpraktikum

Besondere Projekte/Angebote: Schülerfirma, gemeinsamer Unterricht mit dem Gymnasium in Klasse 10 zur Vorbereitung auf gymnasiale Oberstufe