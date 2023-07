Selfie-Points für Siegen an den schönsten Stellen der Stadt?

Siegen. Ein überdimensionaler Siegen-Schriftzug für bessere Selbstportraits mit dem Smartphone: Die UWG will die Stadt auf Social Media groß rausbringen.

Selbstportraits vor Sehenswürdigkeiten oder besonders schönen Stellen finden sich zuhauf in den Sozialen Netzwerken. Die UWG-Fraktion schlägt vor, dass dafür, wie in anderen Städten auch, eigens sogenannte „Selfie-Points“ in Siegen eingerichtet werden – als „Servicegedanke“ für die Bevölkerung, aber auch als Beitrag für die touristische Vermarktung Siegens.

In anderen Städten sind solche Punkte entsprechend markiert und zeigen den Menschen, wo sich Selfies besonders lohnen, schreibt die UWG in ihrem Antrag für die nächste Ratssitzung im September. Darüber hinaus könnte es sich nach Meinung der Fraktion auch lohnen, einen „überdimensionalen Schriftzug mit dem Namen der Stadt Siegen“ zu installieren, der als Hintergrund für Selfies genutzt werden könne. Denkbar sei eine solche Installation auch in Form eines Herzens oder Bilderrahmens aus heimischem Stahl, womöglich ergänzt mit Schriftzügen wie „Willkommen in Siegen“, „Rubensstadt Siegen“, etwa im Schlosspark.

Die Verwaltung soll nun laut Antrag attraktive Orte in der Stadt ermitteln – auch in den Außenbezirken – und mit dem Stadtmarketing die Kostenfrage für Installation, Unterhaltung und Vermarktung klären. Demnach seien auch weitere Sponsoren aus dem lokalen Handel vorstellbar.

