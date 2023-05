Seltsame Einbrüche: Täter lassen Dosen und Flaschen mitgehen

Die Täter dringen auch in ein Wohnhaus ein, das an eine Werkstatt angeschlossen ist. (Symbolbild)

Mudersbach. Ebenso bunt wie die Ziele ist die Beute von Einbrechern, die kürzlich Mudersbach in der Siegener Nachbarschaft heimgesucht haben.

Eine Snackbar an der B 62, ein Schreiner-Betrieb in der Industriestraße sowie eine Werkstatt mit angeschlossenem Wohnhaus in der Poststraße sind am Wochenende Ziel von Einbrechern geworden.

Wie die Polizei mitteilt drangen die Täter im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 20. und 21. Mai, in die Gebäude ein. Demnach zählen Getränkedosen, Bargeld, Handys, Zigaretten und Weinflaschen zur Beute. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände liegt bei etwa 2000 Euro. Der entstandene Sachschaden ist deutlich höher.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion unter 02741/926-0 entgegen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland