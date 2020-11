Serien-Brandstifterinnen am Siegerlandflughafen verhaftet

Burbach/Rennerod. Burbach: Nachdem mehrere Autos im Bereich Rennerod in Brand gesetzt wurden, erwischt die Polizei zwei verdächtige Frauen nach einer erneuten Tat.

Nach einer mehrmonatigen Brandserie im Bereich Rennerod und Umgebung hat die Polizei Westerwaldkreis zwei tatverdächtige Frauen nach einem erneutem Fahrzeugbrand am Siegerlandflughafen in Burbach vorläufig festgenommen.

Am frühen Samstagmorgen, 14. November, kam es erneut zu einem Fahrzeugbrand in der Region: Diesmal auf einem Parkplatz des sogenannten „Wasserbettenhotels“ am Siegerlandflughafen in Burbach , so die Polizei am Montag. In den vergangenen Monaten war es seit dem 2. August in Rennerod und Umgebung zu insgesamt neun Brandstiftungen an Fahrzeugen gekommen.

Polizei: Tatverdacht gegen zwei Frauen erhärtet sich mit der Zeit

Nach den Ortschaften Rennerod, Seck, Pottum, Emmerichenhain und Hahn bei Bad Marienberg nun in der Nähe des Siegerlandflughafens . Die Kriminalinspektion Montabaur hatte eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Mit der Zeit konkretisierte sich laut Polizei ein Tatverdacht gegen zwei Frauen im Alter von 26 und 29 Jahren. Diese konnten am Samstagmorgen gegen 4 Uhr nach der vorsätzlichen Brandstiftung eines VW Golf Kombi in Tatortnähe festgenommen werden.

Die beiden Frauen stammen aus der Verbandsgemeinde Rennerod und wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz noch am Samstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Untersuchungshaftbefehle wegen vorsätzlicher Brandstiftung . Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Montabaur dauern an.

