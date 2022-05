Polizei Siegen: Verstärkte Kontrollen abends an Wochenenden

Polizei, Bundespolizei und Ordnungsamt zeigen in der warmen Jahreszeit verstärkt Präsenz in der Siegener Innenstadt.

Das Projekt „Sichere Innenstadt Siegen“ ist gestartet: Ab sofort werden Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, Ordnungsamt Siegen und die Bundespolizei gemeinsam in der Siegener Innenstadt auf Streife gehen. Ziele: In den Abend- und Nachtstunden am Wochenende das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken und Kriminalität bekämpfen. Vor allem Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) sowie Eigentums- und Körperverletzungsdelikte haben die Behörden dabei im Visier.

Zum Auftakt am Freitag und Samstag, 6. und 7. Mai, waren die drei Behörden mit verstärkten Kräften im Einsatz. Neben Streifen im Bereich der Kneipen wurden auch die Parkanlagen und Grünflächen im gesamten Innenstadtbereich sowie der Bereich um den Siegener Hauptbahnhof intensiv kontrolliert.

Mehrere Drogendelikte in den Siegener Innenstadtparks

Gerade in den Parkanlagen wurden dabei an beiden Einsatztagen mehrere Verstöße gegen das BtmG und das Arzneimittelgesetz geahndet, so die Polizei. Hinzu kamen eine Strafanzeige wegen Beleidigung, eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz sowie fünf sonstige Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zudem wurden an beiden Tagen zahlreiche Platzverweise ausgesprochen, eine Person wurde durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Positiv bewerten die Ordnungsbehörden, dass es im Kontrollzeitraum ansonsten nicht zu nennenswerten Vorkommnissen oder Streitigkeiten in der Siegener Innenstadt kam. Alle drei sind mit dem Ergebnis der ersten gemeinsamen Streifenaktion sehr zufrieden.

Bei den Kontrollen der Parkanlagen und Umgebung unterstützte zudem Odin, der Rauschgiftspürhund der Kreispolizeibehörde. Er stellte sein feines Näschen mehrfach unter Beweis. Unter anderem fand er versteckte Drogen unter einem geparkten Auto sowie in Büschen in den Parkanlagen. Die Betäubungsmittel wurden konfisziert. In einem Fall wurde eine größere Bargeldmenge, die aus Drogengeschäften stammen dürfte, im Rahmen der sogenannten Gewinnabschöpfung sichergestellt.

