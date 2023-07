Siegen: 1,6 Promille Alkohol im Blut und Lack an den Fingern

Siegen. Nicht gerade schwer macht es ein mutmaßlicher Graffitischmierer der Bundespolizei in Siegen – obwohl er noch versucht, Belastendes loszuwerden.

Die Bundespolizei wurde in der Nacht auf Samstag, 1. Juli, gegen 2 Uhr zu einem Streit im Siegener Hauptbahnhof gerufen.

Bei Eintreffen der Streife flüchtete ein zunächst unbekannter Mann und warf dabei Farbstifte und Lackfarbe weg. Unverzüglich nahmen die Beamten die Verfolgung auf, stellten den Flüchtigen und nahmen die weggeworfenen Gegenstände an sich. In unmittelbarer Nähe fiel den Kräften ein etwa halber Quadratmeter großes Graffito an der Seitenwand einer Sanitäranlage auf. Zudem stellten sie Farbe an den Händen des zuvor Geflüchteten fest.

Strafverfahren wartet auf den Verdächtigen

Sowohl Farbanhaftungen als auch die Lackfarbe des 25-Jährigen konnten nach ersten Ermittlungen dem Graffito zugeordnet werden. Dazu bestätigte ein Zeuge ebenfalls, dass es sich bei dem Siegener um den Verursacher handelt. Die Streife begleitete den Beschuldigten zur Wache und stellte dort einen Atemalkoholwert von ca. 1,56 Promille fest. Dem bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann steht nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung bevor.

