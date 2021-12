Siegen: 1. Siegener Lichterfahrt für guten Zweck begeistert

Siegen. Am Samstag gab’s die 1. Lichterfahrt in Siegen. Die Aktion für einen guten Zweck von „US-Einsatzfahrzeuge“ und „Rolling Deep“ war voller Erfolg.

Die erste Siegener Lichterfahrt war ein voller Erfolg. So wurde der Spaß, der bei vielen Menschen in der Corona-Zeit mehr und mehr verloren geht, dank der 42 Einsatzfahrzeuge noch einmal entfacht. Auch Thomas van Weerth vom Verein „US-Einsatzfahrzeuge“ und Thomas „Tom“ Höfer vom Verein „Rolling Deep“, die Organisatoren der Aktion, sind zufrieden.

1. Siegener Lichterfahrt: Das war die Route

Polizeifahrzeuge, Feuerwehrwagen und „DRK-Oldies“ fuhren bei der Lichterfahrt mit. Unterstützt von zahlreichen US-Trucks und Fahrzeugen von Abschleppunternehmen und eines Verkehrsdienstleisters aus Siegen setzte sich die Kolone mit Einbruch der Dunkelheit vom Parkplatz am Leimbachstadion gegen 17 Uhr am Samstag in Bewegung.

Die US-Einsatzfahrzeuge sind ein besonderer Blickfang bei der Lichterfahrt. Foto: Kai Osthoff

Von dort aus ging es am Jung-Stilling-Krankenhaus über die Rosterstraße zurück auf die Leimbachstraße. Über „Kochs-Ecke“ fuhren die Wagen dann über den Obergraben und durch die Oberstadt am St. Marien-Krankenhaus vorbei, über die Koblenzer Straße ging es dann in Richtung Kreisklinikum. Durch die Bismarckstraße und die Tiergartenstraße rollten die blinkenden und leuchteten Fahrzeuge den steilen Wellersberg zur DRK-Kinderklinik hoch.

1. Lichterfahrt in Siegen: Strahlende Gesichter bei den Besuchern

Entlang der Straßen standen hunderte begeisterte Menschen. Auch wenn es stark regnete und die Dunkelheit so manche Details verschluckte, blickte man in viele strahlende Gesichter.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Footballmannschaft der Siegen Sentinels sowie die Cheerleader waren mit dabei und sammelten fleißig Spenden bei den Menschen entlang der Strecke ein. Diese kommen der DRK-Kinderklinik zugute.

1. Siegener Lichterfahrt: Dieses Fazit ziehen die Veranstalter

„Wir möchten uns noch einmal ganz besonders bei allen Mitwirkenden bedanken. Besonders für die gute Mit- und Zusammenarbeit bei der Stadt Siegen. Ob beim Ordnungsamt oder bei der Kreispolizeibehörde. Überall haben wir Hilfe bekommen. Und so konnte die Veranstaltung auch so gut ablaufen“, erklärte Thomas van Weerth.

Facebook-Videos Andreas Nöker, Vorsitzender des im April gegründeten Vereins „US-Einsatzfahrzeuge“, war aus gesundheitlichen Gründen leider am Samstag nicht mit dabei. Er schaute sich die bunte Fahrt wohl durch die zahlreichen Facebook-Live-Videos aus den eigenen vier Wänden an.

Alleine die Beamtinnen und Beamen vom Verkehrsdienst der Polizei Siegen waren mit vier Streifenwagen und einem Motorrad im Einsatz. So durfte die Kolone die ganze Zeit zusammenbleiben – auch bei den Kreuzungen mit roten Ampeln.

Der Weg führt die vielen „DRK-Oldies“ auch durch die Weidenauer Innenstadt. Foto: Kai Osthoff

Alles verlief Störungs- und Unfallfrei. Und auch die Kommentare in den sozialen Medien waren allesamt positiv. Nur wenige zeigten Unverständnis und präsentierten mit ihren Kommentaren möglicherweise ihre ganz persönliche Art der Lebensfreude.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland