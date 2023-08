Siegen: 100.000 Euro für Kultur – aber nicht nur fürs Apollo

Siegen. Auch Gebrüder-Busch-Kreis Hilchenbach und Qulturwerkstatt Deuz bekommen von dem Geld einen stattlichen Anteil.

100.000 Euro vergibt der Kreis Siegen-Wittgenstein in diesem Jahr zusätzlich an Kultureinrichtungen: je 20.000 Euro an die Qulturwerkstatt Deuz und an den Gebrüder-Busch-Kreis Hilchenbach, 30.000 Euro an das Apollo-Theater Siegen, 15.000 Euro an das Bruchwerk-Theater Siegen, 10.000 Euro an die Musikschule Wittgenstein und 5000 Euro an den Kunstverein Siegen.

Sechs von zwölf Anträgen haben Erfolg

Insgesamt lagen der Jury, die von Landrat Andreas Müller, dem Kulturaussschussvorsitzenden Hermann-Josef Droege und dem Leiter des Kulturbüros Jens von Heyden gebildet wurde, zwölf Anträge vor. Neben der Feststellung der defizitären Lage und der Entwicklung der jeweiligen Kultureinrichtung waren auch Kriterien wie die kreisweite Bedeutung, die Beteiligung der jeweiligen Ortskommune, die finanzielle Nachhaltigkeit der Einrichtung und die Höhe der institutionellen Fixkosten für deren Betrieb bei der Entscheidungsfindung maßgebend. „Viele kulturelle Einrichtungen haben während der Pandemie erhebliche Defizite erwirtschaftet“, sagt Landrat Andreas Müller. „Um diese abzufedern und den Kulturbetrieben des Kreises einen guten Neustart zu ermöglichen, hat der Kreistag eine Aufstockung der Kulturförderung beschlossen.“

Ursprünglich war es um 50.000 Euro fürs Apollo gegangen. Das hatte der Kulturausschuss abgelehnt und verlangt, die zusätzliche Förderung allen Kommunen zugänglich zu machen.

