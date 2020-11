Siegen. Land NRW stockt in Corona-Pandemie Städtebauförderung auf: Abriss und Planung für Bürgerpark Herrengarten muss die Stadt Siegen nicht bezahlen.

Die Stadt Siegen bekommt für Abriss und Planung des künftigen Bürgerparks Herrengarten in der Innenstadt den Eigenanteil von 744.000 Euro vom Land erlassen.

Der geänderte Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg ist jetzt bei der Verwaltung eingegangen: Nach der Stadt Kreuztal, die eine 100-prozentige Förderung für den Neubau der Marburger Straße erhält, profitiert nun auch Siegen in größerem Maße von den Corona-Fördermitteln. Maßnahmen des Städtebaus werden 2020 vom Land NRW übernommen.

Früherer Landschaftspark wieder grüne Freifläche in der Siegener Innenstadt

Die Stadt hatte es bereits geschafft, die Umgestaltung des früheren Einkaufszentrums zu einer Freifläche mit Bürgerpark direkt am Siegufer nachträglich noch im Städtebauförderprogramm „ Siegen – Zu Neuen Ufern“ unterzubringen. Anstelle der bereits bewilligten 2,97 Millionen Euro aus dem entsprechenden Fördertopf (das entspricht einer 80-prozentigen Förderung) gibt es nun insgesamt 3,71 Millionen Euro. „Für die Umgestaltung des Herrengarten -Areals muss die Stadt Siegen nun keinen Eigenanteil mehr aufbringen, wie sonst in der Städtebauförderung üblich“, sagte Bürgermeister Steffen Mues.

Mit den neuen Fördermitteln werde nun zunächst der Abbruch des Herrengartenkomplexes sowie die Neuplanung der öffentlichen Freifläche finanziert. Im nächsten Schritt werden notwendige Gutachten erarbeitet und Untersuchungen vorgenommen – beispielsweise Abbruchstatik oder Kanalinspektion, so die Stadt. Außerdem wird der Abbruch des Gebäudekomplexes (Hausnummern 2 und 10) vorbereitet.

Stadt Siegen hofft auf weitere Fördermittel für Herrengarten-Baukosten

Mit der Neuplanung wurde als Ergebnis des Verhandlungsverfahrens nach dem freiraumplanerischen Wettbewerb im Jahr 2018 das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten aus Dresden beauftragt. Das Büro Rehwaldt war aus dem Wettbewerb als erster Preisträger hervorgegangen. „Die kommenden Monate werden die Planerinnen und Planer aus Dresden in enger Abstimmung mit der Stadt Siegen nutzen, den Vorentwurf aus dem Wettbewerb in eine umsetzungsreife Planung für das Herrengarten-Areal zu bringen“, so Stadtbaurat Henrik Schumann.

Im Herbst 2021 wird die Stadt Siegen einen weiteren Antrag auf Städtebaufördermittel für die eigentlichen Baukosten der Grünfläche stellen und hofft dann auf eine erneute Bewilligung von Städtebaufördermitteln. Die Fertigstellung der Grünfläche Herrengarten ist für 2022/2023 geplant. Die genauen Baukosten sind noch nicht beziffert – die letzte Schätzung lag bei rund 7,8 Millionen Euro Gesamtkosten.

Siegens Bürgermeister Steffen Mues: Hochwertige Erweiterung der Ufer-Anlage

„Die benachbarte Uferpromenade wird mit der künftigen Grünfläche vervollständigt. Damit stellt die neue Grünanlage eine hochwertige Ergänzung der ‚neuen Ufer‘ dar.“ Auch Henrik Schumann zeigt sich erfreut: „Diese Sonderförderung des für die Stadtentwicklung wichtigen Projektes ist für die Stadt Siegen eine Entlastung des Haushaltes in schwierigen Zeiten. Dafür sind wir der Landesregierung sehr dankbar.“

Das Büro Rehwaldt hat einen multifunktional nutzbaren Garten mit Rasen, Sitzmöbeln und einem Zierkirschenhain entworfen. Im Zentrum gibt es bislang kaum Grünflächen – das soll sich mit dem Herrengarten ändern. Ursprünglich war das Areal nämlich Teil eines Landschaftsparks, der von Fürst Wilhelm Moritz angelegt wurde und sich bis zur heutigen Tiergartenstraße erstreckte. Der Abbruch wird aufwendig: Die Bebauung ist komplett unterkellert.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .