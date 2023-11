Siegen: 11,7 Millionen Euro für Versorgung von Geflüchteten

Siegen. Die Städte und Gemeinden werden finanziell unterstützt. Auch das Baurecht für Notunterkünfte soll einfacher werden.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Siegen-Wittgenstein erhalten insgesamt 11,7 Millionen Euro vom Land, um Geflüchtete zu versorgen: Burbach 457.867,05 Euro, Freudenberg 498.076,09 Euro, Hilchenbach 461.226,98 Euro, Kreuztal 834.043,26 Euro, Netphen 743.368,61 Euro, Neunkirchen 365.722,20 Euro, Siegen 2.583.048,95 Euro und Wilnsdorf 572.243,66 Euro. Außerdem bekommt die Kreisverwaltung 3.907.466,94 Euro. Das hat die Landesregierung mitgeteilt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Der Schulterschluss von Kommunen und Landesregierung spielt in dieser Krise eine entscheidende Roll“, sagt CDU-Landtagsabgeordneter Jens Kamieth. Nordrhein-Westfalen zahle fast das Dreifache dessen an die Kommunen, was vom Bund kommt. „Die Bundesregierung wird ihrer Verantwortung dagegen wieder einmal nicht gerecht. Die Zahl der geflüchteten Menschen steigt, der Bund hat aber angekündigt, für 2024 seine Unterstützung an die Bundesländer und Kommunen drastisch reduzieren zu wollen.“

+++ Lesen Sie auch: Immer mehr Flüchtlinge: Wilnsdorf kann und will nicht mehr +++

Siegen-Wittgenstein leistet „großartigen Beitrag“

Der Landtagsabgeordnete Simon Rock (Grüne) für den Kreis Siegen-Wittgenstein begrüßt die mit der Einigung erzielte Unterstützung der Kommunen: „Der Kreis Siegen-Wittgenstein und seine Kommunen leisten in schwierigen Zeiten einen großartigen Beitrag zur Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten. Das Land NRW unterstützt dies, indem sie ihnen bei dieser Aufgabe finanziell unter die Arme greift.“

+++ Lesen Sie auch: Netphen: Junge Ukraine-Flüchtlinge sexuell genötigt - Polizei eingeschaltet +++

Zudem hätten sich das Land und die Kommunen auf die sofortige Schaffung von Notunterbringungsplätzen geeinigt, um den Platzbedarf bis zur Errichtung der Erstunterkunftsplätze vorübergehend zu überbrücken. Perspektivisch sollen auch das Vergabe- und Baurecht dahingehend geprüft und erforderlichenfalls überarbeitet werden, die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften möglichst zu erleichtern.

+++ Lesen Sie auch: Netphen: Container für Flüchtlinge – nun vier Standorte +++

808 Millionen Euro stellt das Land den Städten und Gemeinden für Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden zur Verfügung, davon kommen 215 Millionen Euro aus Bundesmitteln, 100 Millionen Euro, die eigentlich für die Digitalisierung der kommunalen Ausländerbehörden gedacht waren, und 593 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine“. Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände fordern zudem den Bund auf, ab dem Jahr 2024 ein „atmendes und auskömmliches Finanzierungssystem“ für die Unterbringung, Versorgung und Integration Geflüchteter einzurichten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland