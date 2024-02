Siegen: 15-Jährige angefahren und auf Straße zurückgelassen

Siegen Ein Mädchen läuft an Kochs Ecke über eine rote Ampel und wird angefahren. Autofahrer und Beifahrerin verhalten sich wenig nett.

Eine 15-Jährige ist am Sonntagabend, 18. Februar, an Kochs Ecke in Siegen angefahren und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen, teilt die Polizei mit, missachte die Fußgängerin die Rotlicht zeigende Ampel an der Ecke Berliner Straße und Koblenzer Straße.

Ein bislang unbekannter Pkw, der aus Richtung Hüttentalstraße kam, stieß mit der 15-Jährigen zusammen. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Nachdem die Beifahrerin kurz ausgestiegen war, stieg sie wieder in das Fahrzeug. Das Auto flüchtete in Richtung Frankfurter Straße. Es soll sich um ein dunkelgraues, längliches Fahrzeug gehandelt haben.

Polizei Siegen: Beifahrerin trägt schwarze Brille und weiße Jacke

Die Beifahrerin ist laut Beschreibung etwa 40 bis 45 Jahre, hat bei einer Körpergröße von etwa 1,69 Meter eine kräftige Statur. Ihre Haare waren kinnlang, wellig und dunkelbraun. Zudem trug sie eine schwarze Brille und eine weiße Jacke.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter 0271/7099-0.

