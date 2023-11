Siegen: 15-Jährige vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht eine 15-Jährige, die am Mittwoch aus einer Wohngruppe in Siegen verschwunden ist.

Siegen Suchaktion: Eine 15-Jährige ist am Mittwoch aus einer Wohngruppe in Siegen verschwunden. Sie ist in für die Kälte unpassender Kleidung unterwegs.

Die Polizei Siegen sucht eine vermisste 15-jährige Jugendliche. Das Mädchen wurde laut Polizeibericht am Mittwoch (29. November) von einer Jugendeinrichtung/Wohngruppe in Siegen als vermisst gemeldet. Diese verließ die Jugendliche nach bisherigem Ermittlungsstand in den frühen Morgenstunden um 4:39 Uhr. „Es gibt Hinweise, wonach die 15-Jährige möglicherweise mit dem Zug nach Zeitz (Sachsen-Anhalt) fahren möchte“, so die Beamten.

Ermittlungen hätten ergeben, dass die Jugendliche sich sehr wahrscheinlich am Mittwoch gegen 11:15 Uhr in Bad Berleburg im Bürgerbüro aufgehalten hat. „Ihre nachvollziehbaren Reisepläne dürften von witterungsbedingten Ausfällen betroffen sein“, so die Polizei. Fahndungen im Bereich der Reiseroute verliefen bislang negativ. „Weitere konkrete Anlaufstellen sind nicht bekannt.“

Siegen: Vermisste 15-Jährige in nicht dem Wetter entsprechender Kleidung unterwegs

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: circa 176 cm groß, sehr schlank, glatte dunkelblonde, nackenlange Haare, braune Augen, ggf. grün-/transparentfarbene Brille, helle Jeans mit weißem Bein, schwarzer Pullover mit weißem Aufdruck auf einem der Ärmel, über dem Sweatshirt ein weißes T-Shirt mit unbekanntem Aufdruck auf der Vorderseite, schwarze Schuhe „All Stars“.

„Sie ist nicht witterungsangepasst bekleidet und wirkte auf einen Hinweisgeber durchgefroren“, heißt es noch. Fotos des Mädchens können hier über das Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen.

