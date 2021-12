Siegen: 17-Jähriger schlägt Nase blutig, stellt sich Polizei

Der 17-Jährige stellt sich der Bundespolizei in Siegen. (Symbolbild)

Siegen. Im Bahnhof Siegen kommt zu einer verbalen Auseinandersetzung, die ein Schlag ins Gesicht beendet – die Geschichte allerdings geht noch weiter.

Zwei Jugendliche gerieten laut Angaben der Bundespolizei am Samstag, 4. Dezember, gegen 17.45 Uhr am Bahnhof Siegen so aneinander, dass einer von ihnen wegen starken Nasenblutens medizinischer Behandlung bedurfte.

Nachdem die beiden 17-Jährigen zunächst verbal stritten, schlug der junge Tatverdächtige seinem Kontrahenten aus Lennestadt mit der Faust ins Gesicht und flüchtete mit seiner Begleiterin in die Innenstadt. Die Bundespolizisten fahndeten im Nahbereich, beendeten die Suche aber ergebnislos.

Bundespolizei Siegen: Mutmaßlicher Schläger auf freiem Fuß

Eine Stunde später meldete sich der 17-jährige Tatverdächtige aus eigenem Antrieb auf der Bundespolizeiwache in Siegen. Die Beamten belehrten der jungen Mann aus Wenden und eröffneten den Straftatverdacht der Körperverletzung.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er auf freien Fuß belassen.

