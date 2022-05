Siegen: 17 Prozent mehr Lohn und Gehalt im Gastgewerbe

Lichtblick im Gastgewerbe nach mehr als zwei Jahren Pandemie in Siegen-Wittgenstein: mehr Geld für die Beschäftigten.

Die rund 3800 Menschen, die in Siegen-Wittgenstein in der Gastronomie und Hotellerie arbeiten, bekommen ab sofort deutlich mehr Geld.

Zum Mai steigen ihre Löhne auf mindestens 12,50 Euro – für ungelernte Kräfte bedeutet das ein Plus von 28 Prozent. Fachleute kommen ab dem ersten Berufsjahr nun auf einen Stundenlohn von 13,95 Euro – 17 Prozent mehr als bislang. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) spricht von einem „Lichtblick nach mehr als zwei Jahren Corona“ und ruft die Beschäftigten dazu auf, bei der Lohnabrechnung für den Mai genau hinzugucken.

Gewerkschaft: Corona-Pandemie hat Gastgewerbe enorm getroffen

„Die Pandemie hat das Gastgewerbe enorm getroffen. Und damit auch die Beschäftigten, die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit in Kauf nehmen mussten. Mit dem starken Lohn-Plus haben sie jetzt wieder eine Perspektive“, sagt Isabell Mura, Geschäftsführerin der NGG-Region Südwestfalen. Nun komme es darauf an, dass sich Wirte und Gastronomen an den ausgehandelten Tarifvertrag hielten.

Für sie werde es durch die attraktiveren Bedingungen allerdings auch leichter, zwischenzeitlich abgewandertes Personal für die Frühjahrs- und Sommersaison zurückzugewinnen. „So können Restaurants und Hotels in Zeiten sinkender Inzidenzen und steigender Temperaturen wieder durchstarten“, unterstreicht Mura.

Appell der Gewerkschaft in Siegen: Lohn-Check machen

An die Beschäftigten im Kreis Siegen-Wittgenstein appelliert die Gewerkschafterin, jetzt einen genauen „Lohn-Check“ zu machen. „Gerade Fachkräfte sollten darauf achten, ob sie nach ihren Qualifikationen bezahlt werden. Wer in der falschen Lohngruppe ist, dem gehen monatlich schnell mehrere Hundert Euro durch die Lappen“, so Mura.

Wer etwa eine Ausbildung habe und länger als viereinhalb Jahre im Gastgewerbe arbeite, sollte nun auf einen Stundenlohn von 16,27 Euro – bisher: 14,22 Euro – kommen, rechnet die Gewerkschaft vor.

