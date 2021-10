Siegen: 18-Jähriger soll Schreckschusswaffe abgefeuert haben

In der Nähe eines Supermarktes in der Fludersbach soll ein 18-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf einen Mann geschossen haben. Die Polizei ermittelt.

An einer Bushaltestelle an einem Supermarkt an der Straße „Fludersbach“ soll es vorher nach Angaben der Polizei zu Streitigkeiten zwischen den beiden Personen gekommen sein. Nach der Tat soll der 18-Jährige mit einem Auto geflüchtet sein und dabei die Waffe weggeworfen haben.

Siegen: Polizei nimmt 18-Jährigen nach Flucht über die HTS in Buschhütten fest

Im Rahmen einer Fahndung konnte das Fahrzeug auf der Hüttentalstraße in Fahrtrichtung Kreuztal gesichtet werden. In Buschhütten wurde der Mann festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

