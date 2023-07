Siegen: 19 Ausländer ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt

Siegen. Der Zoll kontrolliert Hotels, Restaurants und Kneipen – und deckt zahlreiche Gesetzesverstöße auf.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls hat kürzlich das Hotel- und Gaststättengewerbe unter die Lupe genommen – auch in Siegen.

Das Augenmerk lag laut Behördenangaben insbesondere auf der Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und des Mindestlohns sowie auf der Aufdeckung illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und Leistungsbetrug. Im Bereich des Hauptzollamts Dortmund waren verteilt auf seine Standorte Gelsenkirchen, Hagen, Siegen und Dortmund selbst insgesamt 102 Zöllner im Einsatz, begleitet von acht Beamte des Finanzamtes.

85 Mal Verdacht auf Unterschreitung des Mindestlohns

Sie suchten insgesamt 56 Hotels und Gastronomiebetriebe auf und befragten 361 Personen. In 85 Fällen besteht jetzt der Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung, in 33 Fällen wurden wahrscheinlich zu wenig oder gar keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. 19 Ausländer arbeiteten ohne die für sie notwendige Arbeitserlaubnis. Und in 9 Fällen besteht der Verdacht auf Leistungsmissbrauch, so die Beamten. Das sind solche Fälle, in denen jemand Sozialleistungen bezieht und sein zusätzliches Einkommen, das angerechnet werden müsste, dem Jobcenter oder der Agentur für Arbeit nicht mitteilt.

„Verstöße in unterschiedlichster Form“

Mit sonstigen Beanstandungen wurden insgesamt 135 Sachverhalte aufgedeckt, die zu weiteren Ermittlungen als Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren führen. An die Überprüfungen schließen sich zudem umfangreiche Nachprüfungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden.

„Der Zoll legt bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit nicht ohne Grund besonderes Augenmerk auf die Hotellerie und Gastronomie. Immer wieder werden in diesen personalintensiven Branchen mit stark variierenden Arbeitszeiten Verstöße in den unterschiedlichsten Formen festgestellt.“, so Jörg Helmig, der Leiter des Hauptzollamts Dortmund.

