Einsatz Siegen: Frau fällt um, will Auto fahren und beißt Polizistin

Weidenau. Ein völlig betrunkene 69-Jährige will die Polizei nicht auf die Wache begleiten, sondern viel lieber mit ihrem Auto fahren. Das wird schmerzhaft

Eine 69-Jährige ist am Freitagabend, 7. Juli, im Siegener Stadtteil Weidenau gleich mehrfach unschön aufgefallen.

Laut Polizeiangaben hielten sie zunächst Passanten in der Straße Auf den Hütten davon ab, offensichtlich stark alkoholisiert in ihren Pkw zu steigen und loszufahren. Zuvor war sie bereits gestürzt. Gegenüber Polizisten äußerte sie, dass sie aber vorher mit dem Auto gefahren sei. Einen Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Ordnungshüter erklärten der Frau, dass ein Blutprobe auf der Wache fällig sei. Sie weigerte sich, die Beamten zu begleiten. Stattdessen beleidigte sie die Polizisten. Nach mehreren Überredungsversuchen folgte die Frau den Anweisungen der Beamten doch und fuhr mit zur Polizeiwache.

Beschuldigte schlägt nach Beamten

Dort setzte sie aber ihre Beschimpfungen fort und schlug nach den Beamten, ohne diese jedoch zu verletzten. Da die Frau bei Gehversuchen immer wieder drohte, erneut zu stürzen, wurde sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Dann allerdings, so die Polizei weiter, biss sie einer 24-jährigen Beamtin in die Hand und verletzte sie leicht. Die Polizei stellten den Führerschein der 69-Jährigen sicher. Ebenso wurden ihre Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Nach der Ausnüchterung geht sie zu Fuß nach Hause

Nach der Ausnüchterung konnte die Frau zu Fuß den Heimweg antreten. Sie erwartet neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte sowie wegen Beleidigung.

