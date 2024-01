Siegen 2023: Ein Jahr mit gleich zwei Wetterrekorden

Siegen Es war verdammt nass, aber zeitweise auch richtig sonnig: Das Wetter bescherte Siegen 2023 mehr als einen neuen Höchstwert. Der Überblick.

So viel Regen wie 2023 hat Siegen seit Jahrzehnten nicht abbekommen. Das geht aus dem Jahresbericht von Willi Bürger hervor, der regelmäßig die Daten der Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss auswertet. Es gab aber noch einen anderen Rekord: In keinem Monat gab es seit Beginn der lokalen Messungen mehr Sonnenschein als im vergangenen Juni.

Die durchschnittliche Temperatur betrug 2023 in Siegen – genau wie im Jahr zuvor – 10,5°C. Sie lag damit um 2° über dem 30-Jahresschnitt (1971 bis 2000) von 8,5°, außerdem 1,2° über dem aktuellen 30-Jahresschnitt von 9,3° (1991 bis 2020). Zum Vergleich: 2018 war mit 10,8° das wärmste Jahr, das kälteste war 1996 mit 7,2° im Schnitt. „Damit war 2023 nach 2018 in Siegen das zweitwärmste Jahr zusammen mit dem letzten Jahr“, schreibt Willi Bürger. In Deutschland (Deutschland-Vergleichs-Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach) erreichte die Durchschnittstemperatur 2023 mit 10,6° einen neuen Allzeitrekord. In Nordrhein-Westfalen waren es 11,2°. Der wärmste Ort war 2023 mit 13,1° Waghäusel in Baden-Württemberg, der kälteste Carlsfeld in Sachsen mit 6,8°.

Siegen 2023: 53 „Sommertage“ mit Temperaturen über 25 Grad Celsius

Elf Monate lagen 2023 über dem 30-Jahresschnitt der Periode 1971 bis 2000, nur der April war 0,1° kälter. Verglichen mit der wärmeren 30-Jahres-Periode 1991 bis 2020 waren drei Monate etwas kälter (April, Juli, August). Besonders warm waren der Juni mit plus 4,1° (1971 bis 2000) beziehungsweise plus 3° (1991 bis 2020) und der September (plus 4° beziehungsweise plus 3,3°).

Es gab 62 Frosttage mit Temperaturen teilweise unter 0°, (66 Tage sind es durchschnittlich in Siegen), davon fünf Eistage mit Temperaturen ganztägig unter 0° – zwei im Januar, drei im Dezember (zehn Tage sind normalerweise zu erwarten). Dem stehen 53 Sommertage mit Temperaturen teilweise über 25° (36,5), davon neun Heiße Tage mit Temperaturen über 30° (neun Tage), gegenüber (in Klammern jeweils die Durchschnittswerte der 30 Jahre 1991 bis 2020). Im Sommer 2018 gab es sogar 87 Sommertage, davon 17 Heiße Tage. Die wärmsten Monate waren der Juni mit einem Monatsschnitt von 19,1° und der Juli mit 17,8°. Der wärmste Tag war der 8. Juli mit einem Tagesschnitt von 23,7°. „Den Rekord an der Station hält der 25. Juli 2019 mit 28,8°“, merkt Willi Bürger an. An diesem Tag wurde in Siegen – wie fast überall in Deutschland – mit 38,3° ein neuer Wärmerekord gemessen. Der heißeste Tag 2023 war mit 34,6° der 9. Juli. Die Höchsttemperatur in Deutschland erzielte 2023 am 15. Juli Möhrendorf-Kleinseebach in Mittelfranken mit 38,8°.

Siegen-Wetter 2023: Das nasseste Jahr seit Beginn der Messungen

Die Tiefsttemperatur gab es 2023 am 27. Februar mit -7,4° und am Boden am 9. Februar mit -11,6°. Kälter war es am 7. Januar 2009 mit -19,1° in zwei Metern Höhe und am 28. Februar 2005 mit -20,1° am Boden. Der kälteste Monat war der Januar mit 3,4° Durchschnittstemperatur, der kälteste Tag der 2. Dezember mit -3,6° im Schnitt. Rekord hier der 19. Dezember 2009 mit -14,3° Durchschnittstemperatur, kältester Monat bisher der Dezember 2010 mit einem Schnitt von -3,0°. Am kältesten war es 2023 am 3. Dezember mit -18,9° in Gottfrieding in Niederbayern.

Der Jahresniederschlag von 1408,5 Litern je Quadratmeter lag 385 Liter über dem Schnitt der letzten 30 Jahre von 1023,5 l/qm (1971 bis 2000). Damit fielen 138% des durchschnittlichen Niederschlags. „Das bedeutet für Siegen einen neuen Jahresniederschlagsrekord, der alte Höchstwert war 1981 mit 1390 l, den niedrigsten Jahresniederschlag hatten wir 1971 mit nur 639 l“, so Willi Bürger. Nur zwei Monate (Februar und Mai) waren etwas zu trocken, die anderen zehn zu nass. Im Dezember fielen 189,9 Liter, im Februar 56,9 Liter. Den höchsten Tagesniederschlag gab es am 20. Juni mit 55 l/qm. Rekord an der Siegener Wetterstation ist der 28. Mai 2016 mit 56,2 l/qm. Diese Rekordmenge fiel in gerade mal 2,5 Stunden. Zum Vergleich: Beim Siegener Jahrhundert-Unwetter am 28. August 2002 fielen 77 l Regen. Den Monatsrekord in Siegen hat der Dezember 1993 mit 282 l/qm, den niedrigsten Monatswert hat der April 2007 mit nur 0,7 l. Spitzenreiter in Deutschland war 2023 Baiersbronn in Baden-Württemberg mit 2399,8 l, am wenigsten Niederschlag gab es in Zülpich/NRW mit nur 553,4 Liter je qm.

Siegens Neue Ufer im frühen Herbst: Im Oktober war der Pegel der Sieg noch völlig unbedenklich. Foto: Florian Adam / WP

Siegen 2023: Am 21. Dezember fegt Windstärke 10 über die Stadt hinweg

2023 gab es in der Stadt Siegen Schnee Mitte Januar (bis zwölf cm), vom 24. bis 26. Februar (vier cm), in der ersten Märzhälfte (bis 15 cm), Ende November und Anfang Dezember (fünf cm).

Die stärkste Windbö des vergangenen Jahres gab es am 21. Dezember mit 91 km/h, was Windstärke 10 auf der Beaufort-Skala entspricht. Insgesamt gab es 2023 einmal Windstärke 10, dreimal Stärke 9 und 21 Mal Stärke 8. Den stärksten Sturm gab es an der Station an der Realschule am 28. Februar 2010 beim Sturmtief Xynthia mit 122,8 km/h, was Orkanstärke 12 entspricht. Bei Kyrill wurden am 18. Januar 2007 113 km/h gemessen (Windstärke 11).

Sommer in Siegen: Der Juni 2023 brachte Sonnenschein in Rekordstärke

Die Sonne schien im Siegerland im vergangenen Jahr insgesamt 1698,3 Stunden. Spitzenjahr seit Bestehen der Station 2003 war das Jahr 2022 mit 1952 Stunden, am wenigsten Sonne hatte 2010 mit nur 1374 Stunden zu bieten. Der Durchschnittswert für Deutschland lag 2023 bei 1764 Stunden, in NRW bei 1645 Std. Damit lag Siegen etwas über dem NRW-Schnitt. Am meisten schien die Sonne diesmal am Münchener Flughafen mit 2062 Stunden, am wenigsten am Kahlen Asten mit 1474 Std. Der sonnenreichste Monat war 2023 der Juni mit 314 Stunden, „was für unsere Station neuer Monatsrekord bedeutet“, wie Willi Bürger betont. Dafür schien sie im Januar nur 18 Stunden. Negativ-Rekord hat der Dezember 2017 mit nur sieben Stunden Sonnenschein.

