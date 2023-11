Siegen: 207.000 LEDs machen die Innenstadt zum Lichtermeer

Siegens Winterbeleuchtung geht wieder in Betrieb. So wie hier an den Neuen Ufern werden unzählige LEDs die Innenstadt strahlen lassen. (Archivbild)

Siegen Das Licht geht an: Vom Bahnhof bis zur Oberstadt wird Siegens Innenstadt bis Ende Januar wieder mit tausenden Lämpchen in Szene gesetzt.

In Siegens Innenstadt wird ab Ende der Woche wieder die „Winterbeleuchtung“ erstrahlen. Das kündigte Bürgermeister Steffen Mues bei der Vorstellung des Weihnachtsmarkt-Programms am Dienstag, 14. November, an. Insgesamt werden im Laufe weniger Tage vom Bahnhof bis weit in die Oberstadt mehr als 207.000 LED-Lämpchen einschaltet.

Wie immer gibt es viele lange Lichterketten, außerdem winterliche Motive wie Sterne oder die „Eiszapfen“ mit Lauflichtern in den Baumkronen an der Bahnhofstraße. „Für mich ist es immer ein besonderes Highlight, durch die Innenstadt zu gehen, wenn die Winterbeleuchtung eingeschaltet ist“, sagt Steffen Mues. In dieser Saison besteht dazu bis Ende Januar Gelegenheit (denn es ist ausdrücklich eine „Winter-“ und nicht nur eine „Weihnachtsbeleuchtung“). Die Überspannungen mit den Straßennamen in der Marburger Straße, der Löhrstraße und der Alten Postraße sind bis Ende Februar in Betrieb.

Siegen: Cyberangriff hat auf Steuerung der Winterbeleuchtung keine Auswirkungen

Die Winterbeleuchtung läuft täglich von 16 bis 24 Uhr sowie morgens zwischen 6 und 8 Uhr. Der Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT, der genauso wie zahlreiche andere Kommunen auch die Stadt Siegen betrifft, hat keine Auswirkungen: Die Steuerung läuft auf davon unbeeinträchtigten Systemen.

