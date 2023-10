Siegen: 21-Jähriger verliert auf HTS Kontrolle über Opel

Geisweid. Auf der HTS ist am Freitagabend ein Autofahrer mit seinem Opel mit voller Wucht in eine Schutzplanke gefahren. Am Auto entstand Totalschaden.

Die HTS musste am Freitagabend gegen 22.15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Dillnhütten und Geisweid in Fahrtrichtung Siegen voll gesperrt werden. Dort hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet: Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer kam aufgrund von Fahrbahnnässe und nicht angepasster Geschwindigkeit ausgangs einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Opel knallte mit voller Wucht in die Mittelschutzplanke, wurde durch den Aufprall zurückgeschleudert und drehte sich mehrfach um die eigene Achse, bevor das Fahrzeug mit dem Heck in die rechte Schutzplanke einschlug.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und später im Rettungswagen medizinisch untersucht. Er musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Zudem müssen mehrere Elemente an der Schutzplanke ausgewechselt werden.

