Die Verlängerung der Samuel-Frank-Straße in Weidenau wurde zur Einbahnstraße, um Raser fernzuhalten. Anwohner der Grobestraße möchten die Durchfahrt wieder geöffnet haben.

Die obere Verlängerung der Samuel-Frank-Straße wurde im vergangenen Herbst für Kraftfahrzeuge zur Einbahnstraße. Anwohner der angrenzenden Grobestraße wollen das rückgängig machen lassen. Nach dem einstimmigen Votum des Verkehrsausschusses wird sich dessen Arbeitskommission mit der Frage befassen – bereits zum zweiten Mal, denn die hatte die Einführung im August 2020 empfohlen.

Anwohnerinnen und Anwohner des betroffenen Abschnitts hatten um die Einbahnstraßenregelung gebeten. Dieser letzte Bereich der Samuel-Frank-Straße liegt im Scheitelpunkt einer scharfen Linkskurve – an genau der Stelle, an der bergauf die Försterstraße beginnt. Die Anwohner hatten Unterschriften gesammelt und auf das rücksichtlose Verhalten zahlreicher Verkehrsteilnehmer hingewiesen, die das circa 45 Meter lange Teilstück – oft mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – als Abkürzung in die darüber liegende Grobestraße genutzt hätten.

Der obere Teil der Samuel-Frank-Straße ist seit einiger Zeit Einbahnstraße. Aus Richtung Tal kommend ist er für Kraftfahrzeuge gesperrt. Dagegen regt sich nun Protest. Foto: Created with Datawrapper / Anna Tillenburg

Siegen: Anwohner der Grobestraße wegen 220 Metern Umweg unzufrieden

Oft sei es darum gegangen, oben nach links abzubiegen, um wieder auf die Försterstraße zu gelangen. Der Sinn solcher Fahrmanöver: Auf diese Weise lässt sich die kurze Wartezeit vermeiden, wenn der Bus an der Haltestelle in der Försterstraße stoppt. Um diese dann allerdings wieder vor dem Bus zu erreichen, wäre bei der Durchfahrt der Samuel-Frank-Straße und beim Rechtsabbiegen auf die Grobestraße entsprechendes Tempo notwendig. Der Verkehrsausschuss stimmte, der Vorarbeit seiner Kommission folgend, im September 2020 dafür, die Samuel-Frank-Straße an dieser Stelle zur Einbahnstraße zu machen. Von unten ist die Durchfahrt seitdem nur noch für Fahrräder erlaubt.

Nun aber bildete sich eine „Interessengemeinschaft Grobestraße“, wandte sich brieflich an die Verwaltung und betonte „mit der getroffenen Lösung nicht einverstanden zu sein“. Der Beschwerdeführer schildert darin, dass es sich nach Einschätzung einiger Nachbarn – trotz anderslautender öffentlicher Berichterstattung – bei der Einbahnregelung nur um ein Provisorium während einer Baumaßnahme gehandelt habe. Anwohner der Grobestraße müssten nun einen 220-Meter-Umweg machen, wenn sie zu ihren Häusern wollten. Außerdem stünden in der Einbahnstraße „die Fahrzeuge links und rechts und beanspruchen auch noch jeweils einen Teil der Bürgersteige“, heißt es weiter. Und: „Klar ist für uns, dass es so nicht bleiben darf.“

Siegen: Einbahnregelung in der Samuel-Frank-Straße wird Fall für Verkehrskommission

Der Vorschlag der Interessengemeinschaft, um eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu finden, ist ein Schild „vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts“ an der Einmündung von der Samuel-Frank- zur Grobestraße. Als Abkürzung den Giersberg hinauf würde sich das Teilstück so rein rechtlich betrachtet erledigen, weil Autos nicht mehr Richtung Försterstraße abbiegen dürften. Laut Verwaltung seien auch Berliner Kissen und Bodenschwellen angeregt worden, um Rasen zu verhindern.

Die Arbeitskommission Der Verkehrsausschuss bildet die Arbeitskommission laut „Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates“ zu seiner Entlastung. Sechs Ausschussmitglieder sowie Vertreter von Polizei, Verkehrswacht, Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd, Straßenbaubehörden und Straßenverkehrsbehörde nehmen darin die gesetzlichen Aufgaben der Verkehrsschau wahr.

Der Verkehrsausschuss gab das Thema an seine Arbeitskommission zurück, die sich von der Situation nun erneut ein Bild machen wird. „Ich halte das für Zeitverschwendung“, kritisierte Martin Heilmann (Grüne) diesen Schritt. Es gehe lediglich um einen kurzen Umweg für Anwohner der Grobestraße, die aus Richtung Tal kommen: „220 Meter mit dem Pkw – worüber reden wir hier?“ Die vom Beschwerdeführer monierte Parksituation sei überdies „in ganz Siegen so, wo alte Bebauung ist“.

