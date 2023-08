Siegen: 28-Jähriger holt immer wieder Wertvolles aus Autos

Siegen. Ein mutmaßlicher Autodieb soll immer wieder zugegriffen haben, insbesondere in der Siegener Oberstadt. Nun hat die Polizei ihn gefasst.

Ein 28-Jähriger soll für zahlreiche Diebstähle aus Autos verantwortlich sein, die sich insbesondere in der Siegener Oberstadt ereigneten.

Wie die Polizei mitteilt, seien dem Mann die Taten bereits nachgewiesen worden. Ziele des 28-Jährigen seien demnach in der Regel unverschlossene Fahrzeuge gewesen. So habe er jeweils ohne großen Aufwand an Beute gelangen können.

Polizei Siegen: Autohalter häufig leichtsinnig

Die Beamten weisen darauf hinweisen, dass der schnelle Erfolg der Täter häufig durch leichtsinniges Verhalten der Fahrzeughalter begünstigt werde. Oftmals stellten sie ihre Fahrzeuge unverschlossen oder mit geöffneten Fenstern ab. Auch würden Wertsachen im unmittelbaren Blickfeld abgelegt.

