Der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz in Siegen ist eröffnet. Wieder dabei: Die Eisbahn im Zentrum der Fläche.

Feiern im Advent Siegen: 2G-Weihnachtsmarkt – aber ohne Kontrolle am Eingang

Siegen. Der Weihnachtsmarkt in Siegen eröffnet am Freitag mit 2G-Regelung. Zumindest am Eingang wird diese aber nicht zwangsläufig kontrolliert.

Ob der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz in Siegen stattfinden würde – also, nicht jeder hätte darauf angesichts der aktuellen Corona-Entwicklungen gewettet. Am Freitagabend, 19. November, konnte aber offiziell Eröffnung gefeiert werden.

Die Stadt und der Veranstalter 3e-Märkte gaben am Donnerstag bekannt, dass sie sich auf eine 2G-Lösungfür den Schlossplatz geeinigt haben. Besucherinnen und Besucher dürfen das Gelände am Unteren Schloss nur betreten, wenn sie genesen oder geimpft sind und einen entsprechenden Nachweis bei sich haben. Das wird zwar am Eingang – dieser befindet sich beim Museum für Gegenwartskunst – nicht zwangsläufig überprüft (so die Erfahrung der Redaktion); Kontrollen durch Security-Personal oder die Extra-Streife des Ordnungsamtes sind aber jederzeit möglich..

Siegen: Weihnachtsmarkt nur für Geimpfte und Genesene – Kontrollen möglich

Auf dem Veranstaltungsgelände gilt außerdem die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Warteschlangen und Anstellbereichen. Von der 2G-Regelung ausgenommen sind nach aktueller Corona-Schutzverordnung Kinder und Jugendliche. Security-Personal und eine Extra-Streife des Ordnungsamts werden die Einhaltung der Regeln kontrollieren.

Bereits von Anfang an hatten die Veranstalter den Weihnachtsmarkt 2021 angesichts der Pandemie etwas kleiner geplant als in früheren Jahren. So waren für den Schlossplatz zehn Fachwerkhäuschen weniger als sonst üblich vorgesehen. Darüber hinaus gab es natürlich ein Hygienekonzept, dass nun um die generelle 2G-Regelung erweitert wurde.

2020 war der Weihnachtsmarkt abgesagt worden. In diesem Jahr müssen die Besucherinnen und Besucher nach bisherigem Stadt lediglich auf zwei Dinge verzichten, die sonst dazu gehörten: Die Weihnachtsback-Aktion für Kinder und das Bühnenprogramm wurden aus Gründen des Infektionsschutzes abgesagt.

