Siegen: 3,5 Promille – beim Ausparken in Bäckerei gefahren

Geisweid. In Siegen klemmt sich ein Mann mit 3,5 Promille hinters Steuer. Beim Ausparken verwechselt er Vorwärts- mit Rückwärtsgang.

In der Wenschtstraße in Siegen-Geisweid hat ein 45-jähriger Autofahrer seinen Wagen am Freitag, 4. Juni, in das Schaufenster einer Bäckerei gelenkt – unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Wie die Polizei am Montag, 7. Juni, mitteilte, hatte der Mann offenbar ausparken wollen und ist dann statt vorwärts rückwärts gefahren. Glücklicherweise ging nur das Glas zu Bruch, es kam zu keinen weiteren Beschädigungen am Gebäude.

Polizei Siegen: Schlüssel und Führerschein eingezogen

Anschließend fuhr er aus der Parklücke weg. Zeugen merkten sich das Kennzeichen. Die Polizei entdeckte das Auto kurze Zeit später an einer anderen Stelle des Parkplatzes. Bei der Kontrolle zeigte das Atemalkoholkontrollgerät 3,58 Promille an.

Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie einer versuchten Unfallflucht.

