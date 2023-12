Siegen So viel amerikanische Weihnacht wie möglich: Die US-Einsatzfahrzeuge tuckern wieder durch Siegens Straßen – vorab können sie besichtigt werden.

Sie blinken und blitzen und leuchten wieder: Es weihnachtet am Sonntag, 10. Dezember, nach amerikanischer Art. Der Verein US-Einsatzfahrzeuge veranstaltet die mittlerweile dritte Lichterfahrt durch Siegen. Mehr als ein Dutzend Trucks, dazu Pickups und Fahrzeuge der amerikanischen Polizei und Feuerwehr sowie Fahrzeuge örtlicher Hilfs- und Rettungsdienstorganisationen fahren geschmückt durch Siegen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Aus organisatorischen Gründen wurde die maximale Zahl der Fahrzeuge in der Kolonne in diesem Jahr auf 50 festgesetzt, so Andreas Nöker, Vorsitzender der US-Einsatzfahrzeuge. „Wir haben ein tolles Teilnehmerfeld“, sagt er, „wir hätten da 150 Autos hinstellen können“. Um den Ablauf zu verbessern habe man das aber beschränkt, primär wurden amerikanische und deutsche Einsatzfahrzeuge und US-Autos berücksichtigt.

Kinder sind begeistert, wenn die riesigen geschmückten US-Trucks durch Siegen rollen

„Wir möchten der Bevölkerung und den Einsatzkräften etwas zurückgeben“, so Nöker: Daher biete man die kostenlose Veranstaltung gerne an, einfach weil es allen Spaß macht, Fahrern und Zuschauern und Einsatzkräften, „man kriegt auf der Fahrt so viel zurück“. Vor allem Kinder sind jedes Mal hellauf begeistert von den riesigen, bunten, blinkenden Boliden; daher wurde in diesem Jahr das Rahmenprogramm rund um die Kinderklinik gerade für die Kleinen erweitert: Der Weihnachtmann wird da sein, der Grinch und die Weihnachtsprinzessinnen. Neu dabei: „Marshall“ und „Case“, Feuerwehr- und Polizeihund aus der beliebten Kinderserie „Paw Patrol“. Als besondere Gäste sind Marshall und Chase von der Paw Patrol vor Ort.

Wieder bei der Lichterfahrt in Siegen dabei: Die Weihnachtsprinzessinnen. Foto: US-Einsatzfahrzeuge / Privat

Los geht es am Sonntag bereits um 12 Uhr an der DRK-Kinderklinik auf dem Wellersberg. Dann werden die ersten Fahrzeuge vor Ort sein, es bestehe auch in der „Dekophase“ die Möglichkeit, sich einen Teil davon anzusehen und auch Fotos zu machen, heißt es vom Verein. „Black Ops Coffee“ aus Schutzbach im Westerwald bietet Heißgetränke an, „BamBam Burger“ aus Kreuztal sorgt dafür, dass die Gäste satt werden. Für Süßes sorgt am Waffelstand das Team des Seniorenheims Haus Obere Hengsbach der Diakonie.

Das ist die Route der 3. Lichterfahrt durch Siegen: Start und Ziel DRK-Kinderklinik

Die etwa zweieinhalb Stunden lange Lichterfahrt selbst beginnt dann um 16 Uhr, wenn es dunkel wird. Von der Kinderklinik aus geht den Berg herunter, durch den Wellersbergtunnel Richtung Innenstadt, an Reichwalds Ecke vorbei über Kölner Tor und Koblenzer Straße Richtung Leimbachstraße. Am Diakonie-Klinikum Jung-Stilling macht der Konvoi kehrt und fährt über den Rosterberg wieder Richtung Innenstadt – dann aber die Oberstadt hoch, über Löhrstraße und Markt am historischen Rathaus vorbei und am Marienkrankenhaus den Siegberg wieder runter.

Wir haben ein tolles Teilnehmerfeld. Wir hätten da 150 Autos hinstellen können. Andreas Nöker, Vorsitzender US-Einsatzfahrzeuge

Über die Hauptverkehrsachse Hagener und Weidenauer Straße führt die Route zum Kreisklinikum, wo der Tross wieder kehrtmacht und auf dem Rückweg einen Schlenker am Siegerland-Center vorbeifährt. Über Bismarck- und Poststraße geht es dann zurück Richtung Kinderklinik – diesmal mitten durch die Innenstadt, über die Europastraße (früher Hindenburgstraße) am ZOB vorbei und über die Hufeisenbrücke. Am Ziel werden die Fahrzeuge noch für einige Zeit ausgestellt, zum anschauen und Fotos machen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr unterstützen die US-Einsatzfahrzeuge dabei genauso wie viele Unternehmen und Vereine – etwa „Cars with Style“ als Ordner an der Strecke und der ASV Siegen beim Spendensammeln. Mehrere Sportmannschaften, unter anderem die Siegen Sentinels und Guardians begleiten die Lichterfahrt. Sie werden beispielsweise extra vor dem Siegerland-Center abgesetzt, sagt Andreas Nöker: „Alle haben Bock drauf, ein schönes Miteinander“. Denn auch wenn Spaß und leuchtende Kinderaugen im Vordergrund stehen: Für den guten Zweck darf durchaus Geld zusammenkommen. Der komplette Erlös geht zu gleichen Teilen an Kinderklinik und Aktion Lichtblicke.

BamBam Burger aus Kreuztal sorgt an der Kinderklinik dafür, dass die Besucher satt werden. Foto: US-Einsatzfahrzeuge / Privat

Das neueste Arbeitstier des Abschleppdienstes Bormann: Ein aufwendig folierter Scania. Das Unternehmen schickt noch zwei weitere Fahrzeuge nach Siegen, darunter den beliebten „Hulk“. Foto: US-Einsatzfahrzeuge / Privat

Für heiße Getränke an der DRK-Kinderklinik sorgt „Black Ops Coffee“ aus Schutzbach. Foto: US-Einsatzfahrzeuge / Privat

Zu Weihnachten nach amerikanischer Art gehört der Grinch, verkörpert von Jürgen Köhler alias „Iron Bone“ aus Buchholz. Foto: US-Einsatzfahrzeuge / Privat

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland