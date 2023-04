Siegen: 30-Jähriger nach Streit in Wohnung schwer verletzt

Siegen. In der Nacht zu Ostermontag haben sich zwei Männer in Siegen gestritten. Ein 30-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht zu Ostermontag ist es zu einem Polizeieinsatz in der Friedrichstraße gekommen. Ein 30-Jähriger soll in einer dortigen Wohnung nach einer Auseinandersetzung mit einem 20-jährigen Mann schwer verletzt worden sein, wie die Polizei Siegen-Wittgenstein und die Staatsanwaltschaft Siegen in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen.

Sie erhielt gegen 3.10 Uhr über die Kreisleitstelle der Feuerwehr Kenntnis von der verletzten Person. Die Streifenwagen trafen kurz darauf vor Ort ein. Ein 30-Jähriger wies Stichverletzungen auf. Er wurde durch die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte medizinisch notversorgt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist es in der Wohnung zu einem Streit zwischen dem 30-Jährigen und einem 20-Jährigen gekommen. In diesem Verlauf erhielt der 30-Jährige die Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilt. Der 20-Jährige Tatverdächtige soll anschließend aus der Wohnung geflüchtet sein. Er befand sich bei Eintreffen der Polizei- und Rettungskräften nicht mehr vor Ort.

Der verletzte 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Eine Mordkommission des PP Hagen leitet diese nun. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen. Er konnte noch im Laufe der Nacht ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu dem Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern noch an.

